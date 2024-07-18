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13:57, 18 июля 2024Силовые структуры

«Новые люди» попросили смягчить статью для написавшей «ГУР» на памятнике пенсионерки

«Новые люди» попросили смягчить статью пенсионерке за «ГУР» на памятнике

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Партия «Новые люди» попросила прокурора Москвы Дениса Попова смягчить статью, по которой хотят наказать 68-летнюю жительницу столицы за надпись на памятнике Минину и Пожарскому аббревиатуры ГУР (Главное управление разведки Украиныприм. «Ленты.ру»). Об этом сообщает РБК.

Депутаты предложили переквалифицировать уголовное преступление на административное правонарушение.

17 июля полиция задержала пенсионерку, которая написала белой краской на памятнике Минину и Пожарскому на Красной площади аббревиатуру ГУР. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 243 («Повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России») УК РФ.

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