«Новые люди» попросили смягчить статью для написавшей «ГУР» на памятнике пенсионерки

«Новые люди» попросили смягчить статью пенсионерке за «ГУР» на памятнике

Партия «Новые люди» попросила прокурора Москвы Дениса Попова смягчить статью, по которой хотят наказать 68-летнюю жительницу столицы за надпись на памятнике Минину и Пожарскому аббревиатуры ГУР (Главное управление разведки Украины — прим. «Ленты.ру»). Об этом сообщает РБК.

Депутаты предложили переквалифицировать уголовное преступление на административное правонарушение.

17 июля полиция задержала пенсионерку, которая написала белой краской на памятнике Минину и Пожарскому на Красной площади аббревиатуру ГУР. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 243 («Повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России») УК РФ.