На Красной площади в четвертый раз написали «ГУР»

В Москве задержали написавшую на памятнике Минину и Пожарскому аббревиатуру ГУР

В Москве полиция задержала 68-летнюю местную жительницу, которая написала на памятнике Минину и Пожарскому на Красной площади аббревиатуру ГУР, расшифровывающуюся как Главное управление разведки Украины. Об этом сообщает Baza.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 243 («Повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России») УК РФ. Ей грозит штраф до 5 миллионов рублей, лишение свободы или принудительные работы до шести лет.

Пенсионерка рассказала правоохранителям, что в начале июля перевела мошенникам 846 тысяч рублей под предлогом погашения кредитов. 16 июля ей позвонил мужчина, который пообещал вернуть деньги, если она напишет «ГУР» на памятнике.

5 июля надпись ГУР на лобном месте Красной площади сделала женщина. Ее также задержали. 29 июня эту аббревиатуру 57-летний житель Тульской области оставил на памятнике маршалу Георгию Жукову на Манежной площади. После он рассказал, что его убедили это сделать телефонные мошенники якобы под видом кодового слова для поимки аферистов. До этого «ГУР» уже появлялась на памятнике Жукова. Тогда ее оставили две женщины, которых в результате арестовали.