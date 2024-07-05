Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:23, 5 июля 2024Силовые структуры

На Красной площади в третий раз написали «ГУР»

В Москве задержали женщину, которая написала на Красной площади аббревиатуру ГУР

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В Москве задержали женщину, которая написала на Красной площади аббревиатуру ГУР, расшифровывающуюся как Главное управление разведки Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

Она сделала надпись на лобном месте Красной площади. Свои действия задержанная снимала на видео. По данным канала, женщина стала жертвой мошенников из Украины.

Момент преступления попал на видео. На кадрах видно, как женщина при помощи баллончика делает надпись, снимая все происходящее на видео.

Ранее аббревиатуру ГУР 57-летний житель Тульской области оставил на памятнике маршалу Георгию Жукову на Манежной площади. Это произошло днем 29 июня. Мужчину задержали. После он рассказал, что его убедили это сделать телефонные мошенники якобы под видом кодового слова для поимки аферистов.

До этого аббревиатура ГУР уже появлялась на памятнике Жукова. Тогда ее оставили две женщины, которых в результате арестовали.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан прилетел в Россию

      На Украине выросла миграция из-за отключений света

      В одной из стран-участниц G7 резко выросло число банкротств компаний

      В России высказались о влиянии визита Орбана в Москву на мирный процесс по Украине

      Раскрыты последствия атаки ВСУ на Кубань

      На Красной площади в третий раз написали «ГУР»

      Россиянка повторила скандальное выступление выпускницы тамбовского колледжа

      Массовое увлечение селфи спровоцировало вспышку неожиданного заболевания

      В МИД прокомментировали планы Армении о смене посла в России

      Стилистка назвала замену откровенной концертной одежде Бузовой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше