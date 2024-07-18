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13:44, 18 июля 2024Культура

Серябкина рассказала о помогавшей построить ее карьеру соседке

Серябкина заявила, что обязана карьерой педагогу, которая была ее соседкой

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Певица Ольга Серябкина заявила, что в построении музыкальной карьеры ей помогла ее педагог, которая также была соседкой артистки. Об этом она сообщила в беседе с Пятым каналом.

«Она потакала моему внутреннему темпераменту и все-таки довела меня до того, что я окончила музыкальную школу и так далее», — рассказала певица.

Серябкина отметила, что, будучи ее соседкой, учительница всегда знала, когда она ленилась садиться за инструмент. В таком случае педагог звонила матери артистки и говорила об этом.

Несмотря на подобные «проверки», певица с теплотой вспоминает годы обучения у наставницы. Она подчеркнула, что ее учительница действительно внесла большой вклад в музыкальную карьеру девушки.

Ранее 39-летняя певица Ольга Серябкина снялась в крошечном черном бикини. На фотографии ее запечатлели обнимающей своего двухлетнего сына.

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      Наталья Анисеева
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