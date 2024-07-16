Ольга Серябкина снялась в крошечном бикини

39-летняя певица Ольга Серябкина снялась в крошечном черном бикини на лужайке

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в крошечном купальнике. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница предстала перед камерой, сидя на лужайке с двухлетним сыном Лукой, который держал опрыскиватель в руках. При этом она надела черное бикини, включавшее в себя трусы с тонкими резинками на бедрах и топ с завязками на шее.

Кроме того, знаменитость распустила влажные волосы, уложенные с объемом у корней, а также подчеркнула глаза черными стрелками и обвела контур губ коричневым карандашом.

В июне Ольга Серябкина прошлась по улице в прозрачных штанах.