Ольга Серябкина прошлась по улице в прозрачных штанах

39-летняя певица Серябкина прошлась по улице Москвы в черных прозрачных штанах

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина прогулялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя певица прошлась с собакой на поводке по улице Москвы. Она была одета в черные прозрачные штаны из кружева, сквозь которые просвечивало нижнее белье. Помимо этого, звезда надела топ на широких бретелях и босоножки на каблуках.

Кроме того, исполнительница собрала волосы, нанесла макияж и надела солнцезащитные очки. «Дама с собачкой», — подписала она пост.

Ранее в июне Ольга Серябкина поделилась фото в купальнике. Певица разместила кадры, на которых она позировала на траве у водоема в черном слитном плавательном костюме, демонстрируя подтянутую фигуру.