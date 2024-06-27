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19:26, 27 июня 2024Ценности

Ольга Серябкина прошлась по улице в прозрачных штанах

39-летняя певица Серябкина прошлась по улице Москвы в черных прозрачных штанах

Фото: @seryabkina

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина прогулялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя певица прошлась с собакой на поводке по улице Москвы. Она была одета в черные прозрачные штаны из кружева, сквозь которые просвечивало нижнее белье. Помимо этого, звезда надела топ на широких бретелях и босоножки на каблуках.

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Кроме того, исполнительница собрала волосы, нанесла макияж и надела солнцезащитные очки. «Дама с собачкой», — подписала она пост.

Ранее в июне Ольга Серябкина поделилась фото в купальнике. Певица разместила кадры, на которых она позировала на траве у водоема в черном слитном плавательном костюме, демонстрируя подтянутую фигуру.

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      Екатерина Ештокина
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