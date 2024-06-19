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11:19, 19 июня 2024Ценности

Ольга Серябкина поделилась фото в купальнике

39-летняя певица Серябкина поделилась фото в черном слитном купальнике

Фото: @seryabkina

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина поделилась новыми откровенными фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя певица разместила кадры, на которых она позировала на траве у водоема в черном слитном купальнике, демонстрируя подтянутую фигуру. Кроме того, звезда надела белые босоножки на низкой подошве. Вдобавок она собрала волосы в пучок.

Ранее в июне Ольга Серябкина показала видео в откровенном топе без бюстгальтера. Знаменитость предстала перед камерой в темной обтягивающей юбке из блестящего материала и прозрачном изделии, расшитом белым кружевом.

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      Екатерина Ештокина
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