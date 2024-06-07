Ольга Серябкина показала видео в откровенном топе без бюстгальтера

39-летняя певица Серябкина показала видео в прозрачном топе без бюстгальтера

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала видео в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя певица предстала перед камерой в темной обтягивающей юбке из блестящего материала и прозрачном топе, расшитом белым кружевом. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя обнаженную грудь. Кроме того, Серябкиной сделали укладку с распущенными волосами и яркий макияж.

В мае Ольга Серябкина снялась в откровенных позах в мини-платье. Певица примерила корсетное розовое мини-платье отечественного бренда Munique, белые босоножки на каблуках и чулки с кружевной резинкой в тон наряду.