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12:22, 7 июня 2024Ценности

Ольга Серябкина показала видео в откровенном топе без бюстгальтера

39-летняя певица Серябкина показала видео в прозрачном топе без бюстгальтера

Кадр: @seryabkina

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала видео в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя певица предстала перед камерой в темной обтягивающей юбке из блестящего материала и прозрачном топе, расшитом белым кружевом. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя обнаженную грудь. Кроме того, Серябкиной сделали укладку с распущенными волосами и яркий макияж.

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В мае Ольга Серябкина снялась в откровенных позах в мини-платье. Певица примерила корсетное розовое мини-платье отечественного бренда Munique, белые босоножки на каблуках и чулки с кружевной резинкой в тон наряду.

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      Екатерина Ештокина
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