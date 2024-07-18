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20:54, 18 июля 2024Силовые структуры

Стрелявших по окнам вымогателей из Москвы обвинили в бандитизме

Волк: в Москве вымогателей, стрелявших по окнам, обвинили в бандитизме

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве троих мужчин и женщину обвинили в бандитизме. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, злоумышленники действовали с октября 2022 года по февраль 2023 года в Москве, Московской и Тамбовской областях. Они вымогали у местных жителей деньги и права собственности на автомобили и части квартир. Задержанные угрожали россиянам: они стреляли из пневматического оружия по окнам их квартир и машинам. Один из пострадавших получил вред здоровью средней тяжести. Всего в деле фигурируют семь потерпевших, а ущерб превышает 12 миллионов рублей.

Трое мужчин отправлены в СИЗО, а женщина — под подписку о невыезде. У фигурантов изъяли боевой револьвер, 14 патронов, пневматическую газобаллонную винтовку и пули к ней. Они обвиняются по статьям об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, умышленном повреждении чужого имущества, о вымогательстве, хулиганстве и незаконном обороте оружия.

Ранее стало известно, что в Петербурге суд вынес приговор участникам банды Александру Боковому и Максиму Малкину за разбойные нападения на салоны связи.

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      Екатерина Кашурникова
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