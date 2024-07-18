Священника из Подмосковья осудили на три года за обмен интимными фото в мессенджере

Священника из Подмосковья осудили на 3 года за обмен интимными фото в переписке

Зюзинский суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы протоиерея Дмитрия Кувырталова, настоятеля храма Архангела Михаила в подмосковном Летове за обмен порнографическими материалами в мессенджере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Кувырталова Дениса Балуева.

Священник признан виновным по пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ («Распространение порнографических материалов с использованием интернета»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

В марте 2023 года Минобороны России отправило протеирея в зону специальной военной операции для окормления личного состава. Там караульный осмотрел телефон священника и нашел в нем переписку с интимными кадрами. После этого началась проверка. Следователи изъяли гаджет и нашли в WhatsApp три частные переписки, в которых собеседники делились фотографиями порнографического содержания. Одной из собеседниц было 15 лет. Она отправляла снимки за деньги.

Отмечается, что защита собирается обжаловать приговор.