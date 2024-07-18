В России раскрыли новые подробности о клеймившем детей раскаленным железом мигранте

Пытавший учеников раскаленным железом мигрант издевался и над своими детьми

Один из мигрантов, организовавших нелегальное медресе республиканском центре Башкирии — Уфе, помимо чужих, издевался и над собственными детьми. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Шамшод Каримов — так зовут иностранца — жил в той же съемной квартире, где он издевался над своими воспитанниками. Его дочь оказалась в числе детей, которым после визита в медресе полицейских потребовалась медицинская помощь.

Помимо дочери, у Каримова есть сын — сейчас он находится в приюте.

В благотворительном фонде, который оказывает помощь освобожденным из квартиры детям, рассказали, что дети нуждаются в психологической помощи. Они отказываются играть, много спят и говорят только шепотом. С ними уже работают специалисты.

Об организованном двумя мигрантами из Таджикистана медресе стало известно 12 июня. Там практиковались телесные наказания и пытки. В частности, детей клеймили раскаленным железом и ломали им пальцы. О происходящем за стенами нелегального медресе рассказал один из учеников, которому удалось вырваться на свободу.