В России заваливший ЕГЭ школьник ушел из дома и оставил записку

В Хабаровске выпускник ушел из дома из-за плохих результатов ЕГЭ

В Хабаровске заваливший Единый госэкзамен (ЕГЭ) выпускник ушел из дома. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Перед тем, как покинуть дом, школьник оставил записку, содержание которой не разглашается.

Согласно имеющимся у канала сведениям, юноша беспокоился по поводу учебы и строил большие планы на будущее. Не застав ребенка дома, его родители обратились к поисковикам. Вскоре после этого выпускника нашли неподалеку от места жительства. Спасти его не удалось.

Ранее в России школьникам разрешили пересдать один из предметов ЕГЭ, с этой инициативой выступил президент России Владимир Путин. Повторные попытки будут проводить до окончания приемной кампании, таким образом у выпускников сохранится возможность поступления в вуз в год выпуска. Практику пересдачи ЕГЭ по одному из предметов решили применять и в следующих учебных годах.