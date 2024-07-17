Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:56, 17 июля 2024Россия

Российским школьникам разрешат пересдавать ЕГЭ и в следующих учебных годах

Рособрнадзор: право пересдать ЕГЭ дадут и в следующих учебных годах

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российским школьникам разрешат пересдавать один из предметов ЕГЭ по новым правилам и в следующих учебных годах. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью РИА Новости.

По словам чиновника, апробация инициативы прошла успешно.

С предложением о возможности пересдать один предмет на ЕГЭ в год сдачи впервые выступил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Повторные попытки для школьников пройдут до конца приемной кампании в вузы, чтобы они успели подать все документы для поступления уже с учетом результатов пересдачи.

В апреле Минпросвещения России и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024.

Основной период Единого государственного экзамена прошел с 24 мая по 5 июля.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Дмитрий Медведев дал большое интервью. Он порассуждал о НАТО, судьбе Украины и обратился к экс-лидеру Pink Floyd

      Судьбу членства Украины в НАТО при Трампе раскрыли

      Cын Трампа сообщил об изменениях в отце после покушения

      В США заявили о планах Байдена ограничить полномочия Верховного суда

      В Китае захотели разрешить оплату картой «Мир»

      На Западе рассказали об отношении американцев к покушению на Трампа

      39-летний мужчина пожаловался на отсутствие интереса к сексу и получил совет

      «Лучшая эскортница Австралии» обвинила соотечественников в неумении заниматься сексом

      Медведев рассказал о праве России на ответ в случае угрозы ее безопасности

      В Иране отвергли обвинения в покушении на Дональда Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше