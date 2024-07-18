Захарова назвала работу делегации Израиля в ООН балаганом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала попытку активистов прервать выступление главы МИД страны Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова усомнилась в безопасности штаб-квартиры ООН

Захарова усомнилась в безопасности штаб-квартиры ООН из-за попытки прервать выступление Лаврова. По ее словам, акция получилось не просто глупой, а достигла противоположного эффекта. В частности, многие присутствующие приняли выступающих за пропалестинских активистов.

Поведение делегации Израиля в ООН давно вызывает вопросы у многих: сотрудники постпредства этой страны регулярно превращают дипломатическую работу в балаган Мария Захарова официальный представитель МИД России

Дипломат добавила, что если подобное поведение одной из делегации признают нормой, то «вскоре очередные "гости" какой-нибудь другой делегации начнут в поддержку своих дипломатов нарушать порядок и прерывать работу Совбеза разными оригинальными способами».

Выступление Лаврова пытались сорвать активисты

17 июля активисты попытались сорвать речь Лаврова по теме Ближнего Востока на заседании СБ ООН. Произошедшее попало на видео.

Позже представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что активисты были гостями одной из делегаций. В ответ на уточняющий вопрос журналиста он добавил, что в пригласительные списки женщин вписали представители Израиля.

Российский дипломат призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке

На видеозаписи видно, что две женщины встали с кресел, держа плакаты с надписями. Они начали что-то выкрикивать, предположительно, про заложников ХАМАС. «Я не понимаю, вы почетче, почетче скажите, почетче», — отреагировал на происходящее Лавров.

В этот момент выкрики со стороны активистов прекратились, после чего дипломат продолжил говорить о проблемах Ближнего Востока. Охрана вывела женщин из зала.

В своем выступлении Лавров высказался о том, что Россия настаивает на «постоянном и повсеместном» прекращении огня в ближневосточном конфликте. По его словам, только при таких обстоятельствах получится освободить120 израильских заложников и около 9,5 тысячи произвольно арестованных с 7 октября палестинцев.