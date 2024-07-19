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01:59, 19 июля 2024Ценности

53-летнюю модель сняли в крошечном бикини на яхте

53-летнюю модель Пенни Ланкастер сняли в крошечном бикини на яхте в Италии

Фото: @penny.lancaster

Британскую модель и фотографа Пенни Ланкастер сняли в крошечном купальнике во время отдыха на Сардинии, Италия. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 53-летнюю манекенщицу на яхте в компании ее мужа — 79-летнего рок-музыканта Рода Стюарта. Она предстала на полученных кадрах в откровенном черном бикини. Так, данный комплект включал в себя топ с миниатюрными чашками, которые обнажали большую часть груди, и трусы с заниженной талией и завязками на бедрах.

В то же время Ланкастер уложила в небрежный пучок окрашенные в блонд волосы, сделала маникюр белого цвета и дополнила образ соломенной шляпой, солнцезащитными очками и металлическими украшениями.

Ранее в июле 47-летнюю жену американского актера, сценариста и продюсера Мэтта Деймона Люсьяну Баррозо также сняли в бикини на пляже.

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      Карина Черных
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