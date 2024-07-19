Бывший бухгалтер российского детского дома получила 5,5 года за хищение 41 миллиона рублей

В Красноярске экс-бухгалеру детского дома дали 5,5 года за хищение 41 млн рублей

В Красноярске суд приговорил бывшего главного бухгалтера частного детского дома «Детский дом имени Х. М. Совмена» к 5,5 года лишения свободы за хищение более 41 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

Экс-бухгалтер признана виновной по статьям о присвоении и мошенничестве. Свою вину она признала. На время следствия на ее имущество наложен арест, приобретенное на похищенные деньги ценное имущество изъято. Женщина взята под стражу в зале суда.

По данным следствия, в период с 19 апреля 2021 года по 9 ноября 2022 года осужденная необоснованно списала безналичные денежные средства с расчетных счетов детского дома на свои собственные счета, оформляя операции как перечисление денег под авансовый отчет и выплату заработанной платы. Общая сумма похищенных денег составила более 41 миллиона рублей. Кроме того, она подделывала в бухгалтерских отчетах сведения о списании денег со счетов. Похищенные деньги подсудимая тратила на личные нужды в течении полутора лет. За это время она приобретала драгоценности, шубы, дорогостоящую кухонную технику, брала в аренду дорогостоящий таунхаус и использовала краденые деньги для оплаты кредитов.

По информации правоохранителей, в ноябре 2022 года фигурантка заняла у двух своих знакомых деньги на сумму 1,1 миллиона рублей и 1 миллион рублей. Им женщина рассказала о финансовой задолженности перед детским домом. Отмечается, что в действительности возвращать эти деньги она не собиралась.

Ранее сообщалось, что в Тюмени суд отправил под домашний арест директора Тюменского драматического театра Сергея Осинцева и его заместителя Александра Чурсина по обвинению в аферах на 14 миллионов рублей.