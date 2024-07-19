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17:45, 19 июля 2024Силовые структуры

Гособвинение запросило до 10 лет колонии для участников беспорядков в Махачкале

ГП: обвинение запросило до 10 лет колонии для участников беспорядков в Махачкале

Фото: AP

В Краснодарском крае гособвинение запросило сроки от семи до десяти лет колонии для участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре (ГП) России.

Пятеро жителей Дагестана обвиняются по части 2 статьи 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, применением предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти»). А один из них обвиняется также по части 1 статьи 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

В ближайшее время суды в Краснодарском и Ставропольском краях начнут рассмотрение других уголовных дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы, отметили в ведомстве.

29 октября 2023 года в аэропорт Махачкалы прибыли агрессивно настроенные мужчины, узнавшие, что туда прибывает самолет из Израиля. Они пытались проникнуть в самолеты и разгромили здание воздушной гавани. В результате беспорядков пострадали 20 человек. Ущерб составил сотни миллионов рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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