Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:43, 19 июля 2024Бывший СССР

МИД Литвы дал официальный ранг найденному коту

МИД Литвы сделал официальным котом ведомства найденного кота Ранго

Фото: Gabrielius Landsbergis / X

Министерство иностранных дел Литвы сделало официальным котом ведомства найденного кота по кличке Ранго. Об этом сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис на своей странице в соцсети X.

Ландсбергис сообщил, что МИД Литвы дал официальный ранг найденному коту. По словам дипломата, Ранго был обнаружен на заднем дворе здания ведомства.

«Ранго спасли с нашего заднего двора и сразу же повысили», — рассказал глава МИД Литвы.

Ранее стала известна судьба уволенного из магазина в Зеленоградске из-за доноса кота Сергея. Кот Сергей несколько лет числился сотрудником продуктового магазина в Зеленоградске после того, как в морозы пришел туда согреться.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В России приговорили американского журналиста к 16 годам колонии. Трамп обещал вернуть его в США с помощью Путина

      Доктор предупредил о скрытых опасностях бокала вина по выходным

      В МОК ответили на вопрос об участии россиян в церемонии закрытия Олимпиады-2024

      В России оценили модернизированную БМП-2

      «Аэроэкспресс» перестанет ходить в аэропорт «Внуково»

      Известный комик сравнил менталитет россиян и американцев

      74-летняя модель Твигги восхитила фанатов внешним видом

      Российская компания предложила разработать спутники для мониторинга климата

      Бортпроводникам пришлось вручную выгребать отходы из туалетов самолета

      Нетаньяху раскритиковал заключение суда ООН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше