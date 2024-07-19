МИД Литвы сделал официальным котом ведомства найденного кота Ранго

Министерство иностранных дел Литвы сделало официальным котом ведомства найденного кота по кличке Ранго. Об этом сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис на своей странице в соцсети X.

Ландсбергис сообщил, что МИД Литвы дал официальный ранг найденному коту. По словам дипломата, Ранго был обнаружен на заднем дворе здания ведомства.

«Ранго спасли с нашего заднего двора и сразу же повысили», — рассказал глава МИД Литвы.

Ранее стала известна судьба уволенного из магазина в Зеленоградске из-за доноса кота Сергея. Кот Сергей несколько лет числился сотрудником продуктового магазина в Зеленоградске после того, как в морозы пришел туда согреться.