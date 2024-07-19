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14:36, 19 июля 2024Мир

МИД Венгрии обвинил Зеленского во втягивании НАТО в конфликт с Россией

Сийярто: Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией
СюжетРоссия и НАТО:
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил президента Украины Владимира Зеленского во втягивании НАТО в конфликт с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Я вижу, что есть много людей, включая президента [Украины], которые пытаются втянуть НАТО в эту войну», — заявил глава МИД.

Сийярто добавил, что Зеленский «обращается к премьер-министру Венгрии [Виктору Орбану] с безапелляционными заявлениями» из-за мирных инициатив политика. Глава МИД отметил, что из-за обвинений со стороны украинского лидера он «с большим трудом» заставляет себя «не использовать в ответ резких выражений».

Министр также подчеркнул, что Венгрия продолжит миротворческую миссию. По словам Сийярто, если не удастся прекратить боевые действия в ближайшее время, «возникнет еще больший риск эскалации конфликта, ситуация выйдет из-под контроля», и мир может увидеть «всю Европу в огне».

Ранее Зеленский заявил о слабости Орбана в качестве посредника между Россией и Украиной, добавив, что «не все лидеры могут вести переговоры».

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      Елизавета Мытарева
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