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19:58, 19 июля 2024Бывший СССР

На Украине обвинили Зеленского в уничтожении всей политической конкуренции

Соскин: Зеленский уничтожил всю политическую конкуренцию в стране

Фото: Jeff Overs / BBC / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уничтожил всю политическую конкуренцию в стране. Такое заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем Youtube-канале.

«В стране, по сути, с помощью разных механизмов, которые были запущены, уничтожили свободу слова, уничтожили в целом инакомыслие и свободный бизнес, (…) уничтожили конкурирующие финансовые группы. (…) Все эти группы были конкурентные нынешней власти, они все уничтожены», — заявил Соскин.

Как отметил бывший советник, Украина попала в «кровавую мясорубку» именно из-за действий нелегитимного, как он считает, Зеленского. Помимо этого Соскин заявил, что среди населения Украины все больше растет спонтанное противодействие режиму.

Ранее Соскин обвинил Зеленского в доведении страны до обвала. Он утверждает, что бюджет Украины опустошен, девальвация уже не помогает. Повышение налогов для населения также не поможет.

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