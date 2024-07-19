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02:04, 19 июля 2024Забота о себе

Обнаружен простой способ улучшить качество и продолжительность сна

Daily Mail: улучшить качество сна помогут короткие физические упражнения

Фото: Olha Nosova / Shutterstock / Fotodom

Короткая зарядка, повторяемая каждые 30 минут в течение четырех часов перед отходом в постель, помогут улучшить качество и продолжительность сна. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) обнаружили, что увеличить продолжительность сна в среднем на 27 минут можно с помощью силовых упражнений умеренной интенсивности. Их выполнение займет вечером не более трех минут за один подход.

В эксперименте, проведенном специалистами, приняли участие 30 человек в возрасте от 18 до 40 лет. Все добровольцы рассказали, что проводят более пяти часов в сидячем положении на работе и около двух часов дома. На протяжении всего исследования добровольцы ежевечерне каждые 30 минут с 17:00 до 21:00 выполняли простые трехминутные упражнения с отягощением. Каждый подход включал в себя три цикла упражнений — приседания, подъемы икр и подъемы коленей в положении стоя.

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В итоге выяснилось, что в среднем участники не только начали спать дольше на 27 минут, но и стали реже просыпаться ночью. «Эти результаты дополняют растущее число доказательств того, что вечерние физические упражнения не нарушают качество сна, несмотря на текущие рекомендации, утверждающие обратное», — приводит издание слова команды ученых, проводивших исследование.

Ранее эксперт по сну Мартин Сили посоветовал установить цифровой комендантский час, чтобы быстрее засыпать. Он отметил, что этот метод будет особенно полезен при стрессе и тревоге.

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      Наталья Обрядина
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