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12:36, 8 июля 2024Забота о себе

Названы способы легче заснуть при тревожности и стрессе

Эксперт по сну Мартин Сили: лучше высыпаться поможет цифровой комендантский час

Фото: Sante77777 / Shutterstock / Fotodom

Эксперт по сну Мартин Сили назвал способы, которые помогают тревожным людям и тем, кто испытывает стресс, легче заснуть и улучшить качество сна. Его рекомендации приводит издание Huffpost.

По словам Сили, при повышенной тревожности или сильном стрессе лучше высыпаться поможет установка цифрового комендантского часа. Для этого за пару часов до сна нужно перестать заходить в социальные сети и просматривать ленту новостей. «Установите для себя строгий режим отхода ко сну и придерживайтесь его. Не позволяйте себе почитать "еще несколько твитов"», — заявил он.

Вместо изучения новостей эксперт предложил практиковать перед сном различные расслабляющие техники, например йогу, медитации или дыхательные упражнения. Они помогут снизить уровень гормона стресса кортизола и облегчат процесс засыпания, объяснил Сили. Также, по его словам, избавят от бессонницы расслабляющая ванна при свечах или ведение дневника, в котором можно изложить свои мысли и тем самым очистить разум.

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Еще одна рекомендация эксперта — попробовать метод 10-3-2-1-0. Для этого за 10 часов до отхода ко сну надо прекратить употреблять кофеин; ложиться в постель нужно только через три часа после еды и употребления алкоголя. Заканчивать работу и другие стимулирующие нервную систему занятия необходимо за два часа до сна и за час до этого выключить телевизор и гаджеты, раскрыл суть метода Сили.

Ранее сомнолог Наталия Золотарева раскрыла простые правила восстановления режима сна без лекарств. Для этого, по ее мнению, нужно минимизировать использование гаджетов.

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      Наталья Обрядина
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