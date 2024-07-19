Россия нарастила вывоз стали и железа в Европу до максимума

РИА Новости: экспорт стали и железа из России в ЕС вырос до 373,1 млн евро в мае

В конце весны 2024 года страны Евросоюза (ЕС) увеличили закупки российской стали и железа до максимума с июня 2022-го, показатель составил 373,1 миллиона евро в денежном выражении. О резком наращивании импорта этих видов металлов из РФ сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской статистики.

Майский показатель превысил апрельский на 29 процентов. В годовом выражении объемы закупок российской стали, железа и изделий из них странами ЕС увеличились на 1,2 процента. Самым востребованным видом подобной продукции из РФ на европейском рынке оказались полуфабрикаты из железа или нелегированной стали (175 миллионов евро) и ферросплавы (81 миллион евро).

Главным импортером стала Италия, увеличившая закупки в 1,6 раза, до 120 миллионов евро. Сильнее всего российские экспортеры нарастили поставки в Нидерланды — в 7,3 раза, до 78,5 миллиона. В итоге Россия стала ведущим поставщиком этих металлов в ЕС. На второй строчке оказалась Южная Корея (плюс 30 процентов, до 366,4 миллиона евро), а топ-3 замкнула Индия (353,8 миллиона). При этом поставки данных видов продукции из последней страны продемонстрировали противоположную динамику и сократились вдвое.

За последнее время Россия нарастила не только вывоз ряда видов металлов на европейский рынок. Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на данные «Газпрома» и европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) сообщила, что по итогам первой половины 2024 года объемы экспорта трубопроводного газа из РФ в ЕС достигли уровня в 15,4 миллиарда кубометров. В годовом выражении показатель увеличился на 27 процентов.