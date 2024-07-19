Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:59, 19 июля 2024Силовые структуры

Российского военного осудили за отдых от службы в течение двух лет

В Бурятии осудили военного за отдых от службы в течение двух лет

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии приговорил военного к шести с половиной годам колонии общего режима за отдых от службы в течение двух лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, 28 октября 2022 года военнослужащий, желая отдохнуть от несения воинской службы, без уважительных причин не явился из отпуска. 16 февраля 2024 года он сам пришел в военкомат, где получил предписание о необходимости явки 19 февраля в воинскую часть. Однако в эту дату он снова не пришел. В результате 28 февраля мужчину задержали сотрудники военной комендатуры.

Ранее в Бурятии суд приговорил военного к семи годам колонии общего режима за уклонение от службы и сбор наркотиков.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Во Львове выстрелили в бывшего депутата Рады Фарион

      Появились подробности состояния Фарион после покушения

      В Госдуме рекомендовали принять во II чтении проект о режиме высылки иностранцев

      Найдена редчайшая лягушка с голубой кожей

      Зеленский прокомментировал покушение на Фарион

      В США нашли способ борьбы с российскими спутниками

      Названы способы построить счастливые отношения после тяжелого разрыва

      Российского военного осудили за отдых от службы в течение двух лет

      Экспорт российской нефти упал до минимума за полгода

      Вице-президент США оценила возможное снятие кандидатуры Байдена с выборов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше