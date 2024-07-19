Российского военного осудили за отдых от службы в течение двух лет

В Бурятии осудили военного за отдых от службы в течение двух лет

Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии приговорил военного к шести с половиной годам колонии общего режима за отдых от службы в течение двух лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, 28 октября 2022 года военнослужащий, желая отдохнуть от несения воинской службы, без уважительных причин не явился из отпуска. 16 февраля 2024 года он сам пришел в военкомат, где получил предписание о необходимости явки 19 февраля в воинскую часть. Однако в эту дату он снова не пришел. В результате 28 февраля мужчину задержали сотрудники военной комендатуры.

Ранее в Бурятии суд приговорил военного к семи годам колонии общего режима за уклонение от службы и сбор наркотиков.