Суд ООН признал поселенческую политику Израиля нарушающей международное право

Поселенческая политика Израиля на Западном берегу реки Иордан нарушает международное право, заявил председатель Международного суда ООН Наваф Салам. Его цитирует ТАСС.
Он указал, что соответствующая политика Израиля и эксплуатация им природных ресурсов идет «в противоречие с международным правом».
«Суд считает, что эта политика и действия равнозначны аннексии значительной части оккупированной палестинской территории», — подчеркнул Салам.
Ране телеканал CNN сообщил, что Израиль использовал снаряды американского производства для атаки на школу Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в секторе Газа.