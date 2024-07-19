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17:24, 19 июля 2024Мир

Суд ООН признал поселенческую политику Израиля нарушающей международное право

Суд ООН: поселенческая политика Израиля нарушает международное право

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Поселенческая политика Израиля на Западном берегу реки Иордан нарушает международное право, заявил председатель Международного суда ООН Наваф Салам. Его цитирует ТАСС.

Он указал, что соответствующая политика Израиля и эксплуатация им природных ресурсов идет «в противоречие с международным правом».

«Суд считает, что эта политика и действия равнозначны аннексии значительной части оккупированной палестинской территории», — подчеркнул Салам.

Ране телеканал CNN сообщил, что Израиль использовал снаряды американского производства для атаки на школу Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в секторе Газа.

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      Виктория Кондратьева
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