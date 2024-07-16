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13:26, 16 июля 2024Мир

Израиль уличили в использовании снарядов США для удара по школе ООН

CNN: Израиль использовал американские снаряды для удара по школе ООН в Газе

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Израиль использовал снаряды американского производства для атаки на школу Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в секторе Газа. Об этом сообщает CNN со ссылкой экспертов.

«Эксперты по оружию идентифицировали остатки двух боеприпасов американского производства, которые использовались при израильском ракетном ударе в воскресенье по школе в центральной части Газы», — утверждается в публикации.

По данным одного из экспертов, детали найденных на месте атаки боеприпасов свойственны продукции американской компании Boeing. Другой эксперт сообщил, что на месте удара также были обнаружены части американской ракеты Hellfire.

По данным канала, в результате атаки, произошедшей 14 июля, не стало 22 человек.

В начале июня также сообщалось об авиационном ударе Израиля по школе БАПОР в секторе Газа.

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      Елизавета Мытарева
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