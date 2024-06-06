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06:35, 6 июня 2024Мир

Более 30 человек погибли при ударе Израиля по школе в секторе Газа

Tasnim: более 30 человек погибли при ударе Израиля по школе в секторе Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Globallookpress.com

Более 30 человек погибли при ударе Израиля по школе в секторе Газа, об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Отмечается, что в здание в лагере Нусейрат в центральной части анклава находились беженцы, в том числе женщины и дети.

Израиль нанес по нему авиационный удар, десятки палестинцев получили ранения, говорится в публикации.

В свою очередь Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что израильские истребители ударили по лагерю движения ХАМАС, размещенного в школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Военные уточнили, что в результате атаки были ликвидированы несколько боевиков. Там подчеркнули, что пред обстрелом был предпринят ряд шагов, чтобы снизить риск причинения ущерба мирному населению.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ начал военные операции в лагере беженцев Эль-Бурейдж и восточной части города Дейр-эль-Балах в секторе Газа. Перед входом сухопутных войск Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли серию ударов по находящейся в этой местности военной инфраструктуре ХАМАС.

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      Марина Совина
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