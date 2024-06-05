Израиль начал военные операции в лагере для беженцев в секторе Газа

ЦАХАЛ начал операции в лагере беженцев Эль-Бурейдж и в городе Дейр-эль-Балах

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военные операции в лагере беженцев Эль-Бурейдж и восточной части города Дейр-эль-Балах в секторе Газа. Об этом сообщается на официальном сайте пресс-службы ЦАХАЛ.

«В течение последних суток ЦАХАЛ начал наступательные военные операции в районах Эль-Бурейджа и восточной части Дейр-эль-Балаха (...) Они начались на основании информации разведки, указывающей на присутствие террористов и террористической инфраструктуры на земле и под ней в этих районах», — отмечается в заявлении.

Перед входом сухопутных войск Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли серию ударов по находящимся в этой местности военной инфраструктуре ХАМАС.

В материале пресс-службы отмечается, что израильские военные продолжают операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта.

Ранее начальник генштаба Герци Халеви заявил, что ЦАХАЛ готов начать наступление в Ливане против шиитской группировки «Хезболлах». Он подчеркнул, что израильские войска «готовы перейти к наступлению на севере». По его словам, ЦАХАЛ достаточно подготовлен и обучен, чтобы вести боевые действия на данном участке.

