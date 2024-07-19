В России приговорили американского журналиста к 16 годам колонии. Трамп обещал вернуть его в США с помощью Путина

Суд приговорил журналиста WSJ Гершковича к 16 годам строгого режима

Свердловский областной суд приговорил американского журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

32-летнего журналиста задержали в марте 2023 года в Екатеринбурге. Ему предъявили обвинения по статье 276 УК России («Шпионаж»).

Во время последнего заседания в пятницу, 19 июля, прокурор запросил для подсудимого 18 лет колонии строгого режима. Сам журналист отказался признавать свою вину. Судебные слушания проходили в закрытом режиме в связи с грифом «секретно» на материалах дела.

Гершкович собирал информацию о работе «Уралвагонзавода» по заданию ЦРУ

Согласно информации Генпрокуратуры России, Эван Гершкович занимался сбором секретных сведений о работе «Уралвагонзавода».

В суде предоставили документы, доказывающие, что в марте прошлого года журналист WSJ собирал информацию о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод», который специализируется на изготовлении и ремонте военной техники.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Как подчеркнули представители Федеральной службы безопасности, журналист, «действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».

При этом в американской газете, где работает обвиняемый, продолжили настаивать на том, что Гершкович занимался исключительно журналистской деятельностью как в Екатеринбурге, так и в целом в Свердловской области, где он собирал необходимый материал для статьи.

Трамп обещал вернуть Гершковича в США с помощью Путина

В мае этого года кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что сумеет вернуть в страну обвиненного в шпионаже в России журналиста газеты WSJ Эвана Гершковича. Он выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин сделает это «для него».

Эван Гершкович, репортер The Wall Street Journal, которого удерживает Россия, будет освобожден почти сразу после выборов, но, определенно, до того, как я вступлю в должность. Он будет дома, в безопасности со своей семьей. Президент России Владимир Путин сделает это для меня, но не для кого-либо другого Дональд Трамп кандидат в президенты США

Еще задолго до этого Трамп также обещал, что сделает все для возвращения журналиста на родину. В случае победы на грядущих выборах политик намерен добиться освобождения журналиста еще до своего полного прихода к власти. Политик также заметил, что именно в этом состоит разница между ним и действующим главой Белого дома Джо Байденом.

Фото: Mike Segar / Reuters

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что есть неопровержимые доказательства шпионской деятельности Гершковича. Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам заседания Совбеза ООН.