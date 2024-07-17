Лавров рассказал о доказательствах шпионской деятельности Гершковича

Лавров: есть неопровержимые доказательства шпионской деятельности Гершковича

Российские правоохранительные органы обладают неопровержимыми доказательствами того, что задержанный в Екатеринбурге журналист газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович вел шпионскую деятельность, рассказал глава МИД России Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

Во время пресс-конференции по итогам заседаний Совета Безопасности ООН он отметил, что спецслужбы двух стран по договоренности президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена с июня 2021 года ведут контакты. Они изучают вопрос возможного обмена журналиста.

Свердловский облсуд 13 августа продолжит рассмотрение уголовного дела Гершковича. Процесс над ним проходит в закрытом режиме из-за наличия грифа «секретно» на материалах дела.

По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года приехал в Екатеринбург для сбора секретной информации о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод». Его интересовали данные о выпуске и ремонте военной техники.