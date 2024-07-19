Вертолет с пассажирами разбился о скалы на Бали и попал на видео

Daily Mail: экскурсионный вертолет разбился о скалы в регионе Южная Кута на Бали

Экскурсионный вертолет с пассажирами на борту разбился о скалы на Бали. Последствия аварии попали на видео, которое публикует таблоид Daily Mail.

Вертолет компании Bali Helitours упал в регионе Южная Кута днем 19 июля через несколько минут после вылета на экскурсию. На ролике видно, что борт оказался в ущелье между скалами.

По данным Министерства транспорта Индонезии, причиной крушения стал воздушный змей, в стропах которого запутались лопасти вертолета.

В тот момент на борту был пилот и четыре пассажира: двое местных жителей и двое австралийцев. Уточняется, что все они выжили, но трое человек попали в больницу с серьезными травмами.

В ночь на 19 июля в Якутии пропал вертолет Robinson R44II с тремя пассажирами и пилотом на борту. Поиски должны были начаться в тот же день, но их пришлось отложить из-за плохой погоды.