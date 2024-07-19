Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:15, 19 июля 2024Путешествия

Вертолет с пассажирами разбился о скалы на Бали и попал на видео

Daily Mail: экскурсионный вертолет разбился о скалы в регионе Южная Кута на Бали

Экскурсионный вертолет с пассажирами на борту разбился о скалы на Бали. Последствия аварии попали на видео, которое публикует таблоид Daily Mail.

Вертолет компании Bali Helitours упал в регионе Южная Кута днем 19 июля через несколько минут после вылета на экскурсию. На ролике видно, что борт оказался в ущелье между скалами.

По данным Министерства транспорта Индонезии, причиной крушения стал воздушный змей, в стропах которого запутались лопасти вертолета.

В тот момент на борту был пилот и четыре пассажира: двое местных жителей и двое австралийцев. Уточняется, что все они выжили, но трое человек попали в больницу с серьезными травмами.

В ночь на 19 июля в Якутии пропал вертолет Robinson R44II с тремя пассажирами и пилотом на борту. Поиски должны были начаться в тот же день, но их пришлось отложить из-за плохой погоды.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Донецк остался без воды во время аномальной жары. Что там случилось?

      Спортсменка из Красноярска установила новый «тяжелый» рекорд России

      Семья Байдена обсудила снятие его кандидатуры с выборов

      Российские БМП оснастят активной защитой от дронов

      400 человек захотели забрать домой попугая-матерщинника

      Второй фигурант задержан по делу директора Института биохимической технологии

      Додон заявил о страхе Кишинева открывать участки для голосования в России

      В России отреагировали на готовящийся перевод доходов от активов Украине

      Готовившего теракт на вокзале в Ессентуках гражданина Таджикистана арестовали

      Российская компания предложила разработать спутники для мониторинга климата

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше