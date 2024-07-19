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12:55, 19 июля 2024Из жизни

Юноша выжил после удара молнии и рассказал о случившемся

People: в США 17-летний школьник выжил после удара молнии

Фото: freepik

В США юноша из штата Флорида выжил после удара молнии. Об этом пишет People.

17-летний Дэниел Шарки из города Аламонте-Спрингс попал под удар атмосферного электричества около пяти часов вечера 15 июля. Школьник за деньги стриг газоны и занимался садоводством на участках соседей. Он рассказал, что как раз заканчивал пропалывать сорняки, когда увидел надвигающуюся грозу. Шарки закончил работу и пошел к своей машине, когда внезапно потерял сознание. «Я очнулся, лежа лицом в луже», — поделился он воспоминаниями. Юноша также сказал, что попытался закричать, но у него ничего не вышло.

Соседи сразу же бросились на помощь Шарки, хотя молнии продолжали бить рядом. Вскоре выяснилось, что школьник не получил прямого удара — молния попала в дерево, рядом с которым он проходил. «Рядом с ним явно есть несколько ангелов», — сказала соседка Шарки Анджелина Толберт, которая стала свидетельницей случившегося и вызвала скорую.

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В данный момент юноша поправляется в больнице города Орландо. Врачи заявили, что он чувствует себя «на удивление хорошо», учитывая через что ему пришлось пройти. Шарки уже заявил, что сразу же после выписки собирается вернуться на работу. «У меня там 20 человек, которым нужно траву подстричь. И если этого не случится, то будет много недовольных клиентов», — пошутил он.

Ранее в США семь человек госпитализировали после того как молния поразила туристическую группу в штате Юта. Поход был организован мормонской Церковью Святых последних дней, в нем участвовали десятки юных христиан.

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      Никита Савин
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