Ракетная опасность объявлена в российском регионе

Губернатор Гладков: ракетная опасность объявили в Белгородской области

На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», — написал Гладков.

Ранее три человека пострадали в результате обстрела Шебекино Вооруженными силами Украины (ВСУ). По словам губернатора, пострадавших госпитализировали с ранениями различной степени тяжести. Кроме того, в российском городе загорелись два частных дома. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.