Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:21, 20 июля 2024Экономика

Россия уменьшила объем вложений в госбумаги США

Минфин США: Россия в мае уменьшила объем вложений в госбумаги страны до $ 45 млн

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Россия в мае 2024 года сократила объем вложений в американские государственные облигации до 45 миллионов долларов. Об этом говорится в документах Министерства финансов США, передает ТАСС.

Отмечается, что на долгосрочные гособлигации в российских вложениях пришлось 42 миллиона долларов, а на краткосрочные — 3 миллиона долларов.

Ранее, в апреле, показатель общий объем российских вложений в американские гособлигации составлял 46 миллионов долларов.

Россия начала резко сокращать вложения в госдолг США в 2018 году, в марте указанного года их уровень составлял 96 миллиардов, а в мае — уже 14,9 миллиарда. Крупнейшим держателем американских госбумаг остается Япония (1,12 триллиона долларов).

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Следователи не исключают "российский след"». На Украине назвали основные версии убийства Ирины Фарион

      Сальдо назвал неминуемым уход ВСУ из Херсона

      В Astrobotic рассказали о замене лунохода VIPER

      Россия повысила пошлины на сладости из недружественных стран

      Россия уменьшила объем вложений в госбумаги США

      ПВО сбила 26 беспилотников в российском регионе

      Российская певица выступила с концертом в зоне СВО

      Американца арестовали за угрозы убийства Трампа

      Фигурант дела Тимура Иванова сообщил о проблемах со здоровьем

      Из МЧС уволился статс-секретарь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше