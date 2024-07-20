В Белгородской области нашли более ста взрывоопасных «колокольчиков»

Гладков: в Белгородской области нашли более ста суббоеприпасов «колокольчик»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале предупредил местных жителей о том, что после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Шебекино и Новой Таволжанки обнаружено более сотни опасных суббоеприпасов типа «колокольчик».

«За несколько дней военные, саперы и спасатели обнаружили более 100 таких взрывоопасных предметов, так называемых колокольчиков», — заявил он.

Глава региона предостерег от попыток поднимать такие предметы и призвал сообщать о соответствующих находках экстренным службам.

Ранее стало известно, что российские военные дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области.