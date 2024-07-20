Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:13, 20 июля 2024Россия

В Белгородской области нашли более ста взрывоопасных «колокольчиков»

Гладков: в Белгородской области нашли более ста суббоеприпасов «колокольчик»

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале предупредил местных жителей о том, что после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Шебекино и Новой Таволжанки обнаружено более сотни опасных суббоеприпасов типа «колокольчик».

«За несколько дней военные, саперы и спасатели обнаружили более 100 таких взрывоопасных предметов, так называемых колокольчиков», — заявил он.

Глава региона предостерег от попыток поднимать такие предметы и призвал сообщать о соответствующих находках экстренным службам.

Ранее стало известно, что российские военные дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Вычеркивают из страны советскую историю». Канделаки обвинила власти Киргизии в русофобии. Что на это ответил Бишкек?

      Министр обороны Израиля прокомментировал удар по Йемену

      Нетаньяху прокомментировал атаку Израиля на йеменский порт

      В Минтрансе допустили повышение аэронавигационных сборов

      В Краснодаре восстановили электроснабжение и подачу воды

      Байден обсудил Украину с главой Еврокомиссии

      В США захотели оставить Байдена на посту до инаугурации нового президента

      Мэр Краснодара предложил привязать себя в наручниках к столбу на стихийном митинге

      На Украине призвали Сырского ответить за потери в Крынках

      В Белгородской области нашли более ста взрывоопасных «колокольчиков»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше