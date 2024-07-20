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20:32, 20 июля 2024Россия

Над Белгородской областью сбили два беспилотника ВСУ

Минобороны России: два беспилотника ВСУ уничтожены над Белгородской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом стало известно из заявления Минобороны России, опубликованного в официальном Telegram-канале военного ведомства.

«В период с 14.30 до 18.15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее Российская армия уничтожила две пусковые установки и станцию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Кроме того, ВС России уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Нота» и полевой склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Виктория Кондратьева
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