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16:54, 22 июля 2024Ценности

Илон Маск нарядил Байдена, Трампа и Папу Римского в одежду от ИИ

Илон Маск показал сгенерированный ИИ модный показ с Трампом и Папой Римским

Кадр: @elonmusk / X

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск показал сгенерированный нейросетями модный показ с участием политиков и бизнесменов. Об этом пишет Ura.ru в Telegram-канале.

Бизнесмен опубликовал ролик, на котором знаменитости прошлись по подиуму, якобы продемонстрировав коллекцию бренда Louis Vuitton. Маск нарядил моделей в одежду, созданную искусственным интеллектом (ИИ). На размещенных кадрах видно, что в шоу «приняли участие» Папа Римский Франциск, глава США Джо Байден и кандидат в президенты США Дональд Трамп.

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Кроме того, на видео фигурировали лидер КНДР Ким Чен Ын, глава Китая Си Цзиньпин, основатель Meta (корпорация Meta признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг, а также 44-й президент США Барак Обама и вице-президент США Камала Харрис. Завершал показ создатель Microsoft Билл Гейтс.

Ранее стало известно, что Маск пожертвовал деньги на предвыборную кампанию Трампа. Размер пожертвования не уточнялся, но, по данным агентства Bloomberg, эта сумма «значительная».

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      Карина Черных
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