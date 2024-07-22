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13:39, 22 июля 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 22 и 23 июля

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

На территории Кубани объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Стало известно, что с понедельника по среду, с 22 по 24 июля местами в Краснодарском крае (исключая муниципальное образование города Сочи) ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром, порывы которого будут достигать до 23 метров в секунду.

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В связи с этим спасатели рекомендуют жителям и гостям региона по возможности оставаться в укрытии, внимательно следить за окружающей обстановкой и за состоянием отопительной и осветительной систем.

«В случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы», — подчеркнули сотрудники МЧС.

Ранее власти Сочи призвали жителей города и туристов избегать отдыха на пляжах и купания в море из-за грозы.

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      Фариза Бацазова
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