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20:20, 22 июля 2024Силовые структуры

Пытавшийся дважды за день расправиться с экс-супругой российский рецидивист пойдет под суд

В Северодвинске будут судить рецидивиста, дважды пытавшегося задушить экс-жену

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Северодвинске перед судом предстанет 48-летний рецидивист по делу о покушении на бывшую 46-летнюю супругу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, мужчина испытывал к бывшей жене неприязнь, но продолжал жить с ней после развода. Застав женщину спящей, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения принялся ее душить руками и подушкой, пока потерпевшая не потеряла сознание.

Мужчина подумал, что лишил экс-супругу жизни и позвонил с признанием другу. На место приехали сотрудники полиции и скорой помощи, которые предложили женщине госпитализацию, однако та отказалась.

Вернувшись домой, экс-супруг увидел потерпевшую живой и набросился на нее с кулаками. В результате он нанес женщине 15 ударов по голове и телу, после чего опять стал душить. Когда женщина перестала подавать признаки жизни, экс-супруг пошел спать. Скорую потерпевшей вызвала ее дочь, женщину удалось спасти.

Обвиняемого на период следствия заключили под стражу. Известно, что ранее он был судим за покушение на зятя и угрозы в адрес жены и дочери. Мужчина освободился в августе 2023 года.

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      Илона Палей
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