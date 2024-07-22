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17:48, 22 июля 2024Мир

В Госдуме ответили на слова Бербок об угрозе безопасности для Европы со стороны России

Депутат Чепа: Россия никогда не представляла угрозу для Европы
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Россия никогда не представляла угрозу для Европы, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на высказывание главы МИД Германии Анналены Бербок.

«Если Бербок считает, что ее представление о мире в Европе совпадает с представлением жителей Германии, то она ошибается. Это задача руководства НАТО — сделать врага для своего блока, чтобы можно было получать сумасшедшие деньги из бюджета своих стран, чтобы тратить эти деньги на приобретение вооружения по каким-то баснословным деньгам, чтобы организовывать конфликты для оправдания своих действий», — заявил Чепа.

По словам депутата, для большинства людей, в том числе и в Германии, Россия никогда не представляла угрозу.

«Наша концепция всегда была оборонительной. Все, что сегодня происходит, — это дело рук таких, как Бербок», — заключил он.

Ранее Бербок заявила, что Россия представляет самую большую угрозу Европе и сложившемуся там миру. Она также добавила, что Европейский союз якобы хотел построить иначе отношения с Москвой, однако данные попытки потерпели провал.

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