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13:54, 23 июля 2024Силовые структуры

Госпитализированного из СИЗО экс-министра спорта Дагестана перевели из реанимации

Госпитализированного из СИЗО №1 в Москве Магомедова перевели из реанимации

Фото: Пресс-служба Басманного суда / ТАСС

Бывшего министра спорта Дагестана, экс-мэра города Кизилюрт Магомеда Магомедова, госпитализированного из СИЗО №1 в Москве, перевели из реанимации. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его данным, сейчас Магомедов находится в отделении психосоматики.

Ранее стало известно, что экс-министр пытался совершить суицид в СИЗО «Матросская тишина». Его доставили в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Магомедов был задержан в октябре 2023 года. Его, а также начальника управления физкультуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана Халитбега Махачева обвинили в растрате средств в период с 2012 по 2021 год.

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      Екатерина Кашурникова
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