Госпитализированного из СИЗО экс-министра спорта Дагестана перевели из реанимации

Госпитализированного из СИЗО №1 в Москве Магомедова перевели из реанимации

Бывшего министра спорта Дагестана, экс-мэра города Кизилюрт Магомеда Магомедова, госпитализированного из СИЗО №1 в Москве, перевели из реанимации. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его данным, сейчас Магомедов находится в отделении психосоматики.

Ранее стало известно, что экс-министр пытался совершить суицид в СИЗО «Матросская тишина». Его доставили в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Магомедов был задержан в октябре 2023 года. Его, а также начальника управления физкультуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана Халитбега Махачева обвинили в растрате средств в период с 2012 по 2021 год.