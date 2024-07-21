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14:11, 21 июля 2024Россия

Экс-министр спорта Дагестана попытался совершить суицид в СИЗО

Экс-министр спорта Дагестана Магомедова госпитализировали из СИЗО №1 в Москве

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Бывшего министра спорта Дагестана, экс-мэра города Кизилюрт Магомеда Магомедова госпитализировали из российского СИЗО №1 в Москве, известного как «Матросская Тишина». Об этом пишет «Московский комсомолец».

Сообщается, что заключенного в СИЗО «Матросская Тишина» Магомедова обнаружили в камере с ранами в ночь на 20 июля. Отмечается, что телесные повреждения могли быть получены при попытке суицида.

Издание сообщает, что экс-министра доставили в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Ранее стало известно, что арестованного бывшего главу МВД Польши Мариуша Каминьского госпитализировали в отделение неотложной помощи. Сообщалось, что отказ от еды усугубил его состояние на фоне хронического заболевания.

Магомедов был задержан в октябре 2023 года. Его, а также начальника управления физкультуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана Халитбега Махачева обвинили в растрате средств в период с 2012 по 2021 год.

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