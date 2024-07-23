На Бали турист отказался платить девушке за секс и получил удар ножом в спину

Daily Mail: на Бали девушка занялась сексом с туристом и ударила его ножом

Турист на Бали познакомился с местной девушкой, отказался платить ей за секс и получил удар ножом в спину. Об этом сообщает Daily Mail.

Пара познакомилась в баре, где они вместе танцевали и целовались. Позже парень и девушка отправились в арендованную виллу и занялись сексом. Затем индонезийка попросила туриста заплатить ей за интим, однако тот отказался.

Вскоре иностранец покинул дом, но девушка последовала за ним и вонзила ему нож в спину. По информации таблоида, случившееся запечатлели камеры видеонаблюдения. Об аресте индонезийки не сообщается.

Ранее в США мужчина напал с ножом на двух девочек-туристок на почве расовой ненависти. Сестры 14 и 16 лет приехали с семьей из Южной Америки, чтобы отметить Рождество в Нью-Йорке. Когда утром 25 декабря путешественницы отдыхали в кафе на Центральном вокзале города, на них напал разъяренный мужчина.