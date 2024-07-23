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15:53, 23 июля 2024Бывший СССР

На Западе рассказали об опасениях властей Украины из-за возможного прихода Трампа

Time: Украина опасается сложностей в 2025 году после прихода Трампа к власти

Фото: Carlos Barria / Reuters

Украина опасается сложностей в 2025 году после возможного прихода бывшего президента США Дональда Трампа к власти. Об этом пишет Time со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.

Собеседники западного издания прокомментировали реакцию Киева на возможное переизбрание Трампа. Отмечается, что украинское руководство опасается давления экс-президента США по вопросам дальнейшей военной помощи и возможных мирных переговоров.

«Первые 8-10 месяцев, практически весь 2025 год, будут очень тяжелыми», — сказал один из чиновников. Отмечается, что часть из них остались разочарованы ситуацией с принятием пакета военной помощи Конгрессом США.

Ранее сотрудники МИД Германии начали готовиться к возвращению Трампа в Белый дом. Переизбрание бывшего американского лидера вызывает тревогу в Берлине, так как это «может иметь непредсказуемые последствия для Германии».

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      Юрий Леонов
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