«Навигаторы детства» представили Кириенко воспитательные практики

Сергей Кириенко: в России создана целая система воспитания

В международном детском центре «Артек» прошла встреча управленческих команд школ с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко, заместителем председателя правительства Дмитрием Чернышенко, министром просвещения Сергеем Кравцовым.

Более 35 директоров, их заместителей и советников директоров по воспитанию из Курганской, Пензенской, Костромской, Ростовской, и Нижегородской областей, а также из Севастополя, республик Крым и Дагестан стали участниками обсуждения актуальных тем в сфере образования и воспитания.

«Сегодня создана целая система воспитания, элементами которой являются советники директоров, классные руководители, активисты "Движения Первых" и "Большой Перемены", "Орлята России". Это все — сквозная система воспитания. Мы должны дотянуться до каждого ребенка, семьи, педагога, до всех участников этого процесса. Поэтому считаю очень правильным проводить повышение квалификации комплексно, целыми управленческими командами. Только в партнерстве "директор-завуч-советник" можно добиться результата, в одиночку этой цели не достичь», — обратился к участникам первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

В рамках открытого диалога педагогические коллективы поделились с заместителем председателя правительства Дмитрием Чернышенко инструментами развития воспитательной среды и взаимодействия с родительским сообществом.

«Воспитание гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности приобретает особенное значение и вводится в число национальных задач, поставленных главой государства. И мы с площадки исполнительной власти — федерального правительства — нацелены сделать все возможное, чтобы замысел президента реализовался. Советники директоров по воспитанию находятся в центре формирования этой системы, ведь именно от них зависит, насколько естественно воплощаются многочисленные федеральные проекты и инициативы. Сохраняйте позитивный настрой, верьте в свой успех и победу. Только так мы сможем добиться желаемого результата. Ведь когда вы верите в свои силы, то вы сможете убедить в этом других», – подчеркнул вице-премьер.

В рамках встречи участники внесли предложения по расширению программы «Орлята России», организации системы выделения грантов, обсудили подготовку педагогов в вузах и многое другое. В рамках проекта «Навигаторы детства» Дмитрий Чернышенко предложил разработать мобильное приложение для работы советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Педагоги обсудили со спикерами тенденции в сфере образования и воспитании, а также рассказали о достижениях проектов Росдетцентра.

«Советники директоров по воспитанию сегодня работают в школах всех субъектов Российской Федерации. Они интегрируются в образовательный процесс, и в прошлом году мы приняли решение, что обучать нужно еще и завучей. В Год семьи важной задачей становится взаимодействие с родителями. Школа и семья должны действовать в одном направлении и транслировать одинаковые ценности», – сказал Сергей Кравцов.

Он добавил, что значимой составляющей воспитательной работы является система детского отдыха. Флагманом здесь выступает международный детский центр «Артек», где реализуются передовые технологии в сфере воспитания и позволяют сделать подготовку советников наиболее успешной. Сергей Кравцов отметил, что по итогам каждого года ведомство собирает лучшие практики организаций детского отдыха, чтобы потом распространять их на всю систему.

