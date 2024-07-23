В Конгрессе США назвали срок окончания расследования покушения на Трампа

Оперативная группа Конгресса США объявит итоги своего расследования покушения на бывшего президента США Дональда Трампа до 13 декабря включительно. Об этом говорится в резолюции, представленной членом Палаты представителей США Майком Келли.
«Функции Целевой группы заключаются в следующем: (...) не позднее 13 декабря 2024 года представить Палате представителей окончательный отчет о своих выводах, включая любые рекомендации по законодательным реформам», — указано в документе.
Ранее стало известно о создании в конгрессе оперативной группы по расследованию нападения на кандидата на пост американского президента.
13 июля на Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании.