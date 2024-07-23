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17:40, 23 июля 2024Мир

В Конгрессе США назвали срок окончания расследования покушения на Трампа

Конгресс США объявит итоги расследования покушения на Трампа до 13 декабря
СюжетПокушение на Дональда Трампа
Майк Джонсон

Майк Джонсон. Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Оперативная группа Конгресса США объявит итоги своего расследования покушения на бывшего президента США Дональда Трампа до 13 декабря включительно. Об этом говорится в резолюции, представленной членом Палаты представителей США Майком Келли.

«Функции Целевой группы заключаются в следующем: (...) не позднее 13 декабря 2024 года представить Палате представителей окончательный отчет о своих выводах, включая любые рекомендации по законодательным реформам», — указано в документе.

Ранее стало известно о создании в конгрессе оперативной группы по расследованию нападения на кандидата на пост американского президента.

13 июля на Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании.

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      Елизавета Мытарева
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