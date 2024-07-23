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23:25, 23 июля 2024Мир

В США предрекли вовлечение России в большую войну на Ближнем Востоке

Forbes: Россия может быть вовлечена в войну между Израилем, «Хезболла» и Ираном

Фото: Houthi Military Media / Reuters

На Ближнем Востоке назревает большая и неизбежная война Израилем, ливанским шиитским движением «Хезболла» и Ираном, считает главный редактор Forbes Стив Форбс.

«Такой конфликт может быстро разрастись, включив в него США и Россию. Он может подтолкнуть Китай к еще более агрессивным действиям, которые вполне могут спровоцировать конфронтацию между Вашингтоном и Пекином», — говорится в его статье.

По мнению Форбса, остается только вопрос о «времени взрыва». Он может произойти скоро или быть отложен на некоторое время, допустил главный редактор.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность ударом Израиля по Ходейде на западе Йемена 20 июля. Он указал на возможной риск дальнейшей эскалации в регионе и призвал проявить сдержанность. В частности, Гутерреш заявил о необходимости избегать нападений, которые наносят ущерб гражданскому населению.

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      Сергей Грехов
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