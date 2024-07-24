Музей Лондона представил логотип в виде оставившего кляксу голубя

Музей Лондона представил новый логотип в виде оставившего пятно-кляксу голубя

Музей Лондона презентовал новый логотип в виде глиняного голубя и кляксы, расположенной под фигуркой птицы. О ребрендинге музей сообщил на своем официальном сайте.

Как отмечают представители музея, обновленный логотип прошел фокус-группы из 500 человек, среди которых были жители различных округов города и представители самых разных профессий. По словам директора Музея Лондона Шарона Амента, главная задача нового логотипа ― заставить говорить о нем.

«Хороший логотип заставляет людей говорить. Наш голубь, отлитый из лондонской глины, и его "пятно" в блестках побуждают людей переосмыслить Лондон. Они говорят об историческом месте, полном двойственности, месте, где грязь и блеск существовали бок о бок на протяжении тысячелетий. Мы делим наш город с другими, включая миллионы животных. Голуби повсюду в Лондоне, как и мы», — отметил он.

Авторы нового стиля работали над логотипом с компанией Uncommon Creative Studio. В создании глиняного голубя приняли участие 33 лондонца из 32 районов и Сити, включая татуировщиков, диджеев, поваров, детских телепродюсеров, боксеров и музейных реставраторов.