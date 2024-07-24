Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:02, 24 июля 2024Культура

Музей Лондона представил логотип в виде оставившего кляксу голубя

Музей Лондона представил новый логотип в виде оставившего пятно-кляксу голубя

Фото: Museum of London

Музей Лондона презентовал новый логотип в виде глиняного голубя и кляксы, расположенной под фигуркой птицы. О ребрендинге музей сообщил на своем официальном сайте.

Как отмечают представители музея, обновленный логотип прошел фокус-группы из 500 человек, среди которых были жители различных округов города и представители самых разных профессий. По словам директора Музея Лондона Шарона Амента, главная задача нового логотипа ― заставить говорить о нем.

«Хороший логотип заставляет людей говорить. Наш голубь, отлитый из лондонской глины, и его "пятно" в блестках побуждают людей переосмыслить Лондон. Они говорят об историческом месте, полном двойственности, месте, где грязь и блеск существовали бок о бок на протяжении тысячелетий. Мы делим наш город с другими, включая миллионы животных. Голуби повсюду в Лондоне, как и мы», — отметил он.

Авторы нового стиля работали над логотипом с компанией Uncommon Creative Studio. В создании глиняного голубя приняли участие 33 лондонца из 32 районов и Сити, включая татуировщиков, диджеев, поваров, детских телепродюсеров, боксеров и музейных реставраторов.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      В Турции задержали подозреваемого в подрыве машины офицера Генштаба. Его вытащили из авто на известном курорте

      ФБР раскрыло количество выстрелов в Трампа

      Названы лучшие места для наблюдения за китами в России

      В российском регионе сработала система ПВО

      Илон Маск спрогнозировал банкротство США

      Израиль представил «Демона ветра»

      «США — это огромный рынок допинга». Всемирное антидопинговое агентство угрожает американскому спорту изоляцией

      Игрушка в ручной клади пассажира напугала службу безопасности аэропорта

      Раскрыты подробности о задержанном в Турции за теракт в Москве россиянине

      Музей Лондона представил логотип в виде оставившего кляксу голубя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше