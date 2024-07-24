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11:09, 24 июля 2024Россия

Очевидец описал момент взрыва Land Cruiser с офицером ГРУ в Москве

Очевидец взрыва авто с офицером ГРУ в Москве: казалось, что пошатнулось здание

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Очевидец взрыва автомобиля Land Cruiser в Москве, внутри которого, предварительно, находились офицер Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Андрей Торгашев вместе с супругой, описал момент детонации. Его слова приводит РЕН ТВ.

«В 6:29 у меня сигнализация сработала на машине. И хлопок был. 16 этаж. Я аж вскочил, такое ощущение, что аж здание зашевелилось», — рассказал мужчина.

Сейчас, по данным корреспондента издания, на месте работают оперативные службы, в том числе и саперы. Специалисты Федеральной службы безопасности (ФСБ) России готовят робота, чтобы проверить взорванный автомобиль.

Внедорожник офицера Минобороны взорвался на Синявинской улице в Москве утром в среду, 24 июля. Причиной взрыва, по данным МВД, стала детонация взрывного устройства. Следователи возбудили уголовное дело.

Впоследствии стало известно, что пострадавший при подрыве авто служил в секретной воинской части. Он родился в Казахстане, после чего жил в Новосибирске и Калининграде, а затем в Москве. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники уточнял, что водитель Land Cruiser служил в ГРУ и отвечал в своей части за средства связи.

Торгашев, предварительно, принимал участие в СВО. По словам очевидца, Торгашев после взрыва просил очевидцев не подпускать к месту происшествия мать, которая вышла на парковку и спрашивала людей, жив ли ее сын.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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