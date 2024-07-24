Подполье заявило об ударе по терминалу с горючим в Одесской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по терминалу с горючим в Одесской области

Российские силы ударили по терминалу с горюче-смазочными материалами (ГСМ), который находится в припортовой зоне города Измаил Одесской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Он уточнил, что войска России нанесли пять ударов. «Один из ударов — сдвоенный из-за попадания в терминал с ГСМ в припортовой зоне. Все удары пришлись с 02:30 до 03:30», — проинформировал подпольщик.

По его словам, еще один удар пришелся по складу с припасами в Измаильский торговый порт. Согласно сообщениям местных жителей, детонировало до 08:00.

Ранее Лебедев рассказал, что российские войска нанесли ракетный удар по крупному скоплению иностранных наемников и офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в административном здании в порту Измаила. По его оценкам, в здании находилось до 200 наемников ВСУ.